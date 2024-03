Bombeiros procuram turistas que se perderam hoje nas serras de São Vicente

Dois turistas perderam-se hoje nas serras de São Vicente, na zona dos Agriões, junto ao Parque Empresarial.

Ao que tudo indica, os estrangeiros saíram do trilho e como não sabiam regressar pediram socorro.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que já estão a caminho do local para iniciar as buscas juntamente com a Polícia Florestal.

Ao que tudo indica os turistas estão bem de saúde, apenas perdidos.

A chuva poderá dificultar o resgate.