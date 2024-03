Brigada cinotécnica reforça equipas de buscas em São Vicente

A Equipa Cinotécnica da Polícia de Segurança Pública (PSP) reforçou, esta manhã, os cerca de 30 operacionais que retomaram as buscas pelo casal de turistas francês que está desaparecido desde sábado.

Entretanto, também a embarcação 'Atlântico 1' do SANAS-Madeira, afeta à Estação Salva-Vidas do Porto Moniz, foi activada para também participar nas operações que já contam no terreno com diversas entidades.

Tal como previsto, neste quarto dia de operações, as diversas autoridades presentes no terreno estão centrar as suas investigações "na área da orla costeira da zona da Fajã da Areia até ao centro de São Vicente", conforme adiantou ao DIÁRIO, João Góis, comissário da Polícia de Segurança Pública (PSP).

No entanto, até ao momento, as autoridades permanecem sem qualquer pista concreta sobre o paradeiro do casal de turistas, que foi visto pela última vez no sábado, por volta das 15h45, em direcção ao Porto Moniz, no sítio do Calhau, mais precisamente na Avenida Marcos Marques Rosa.

Trata-se de um homem de 58 anos e de uma mulher de 56 anos de nacionalidade francesa. O turista, de 1,80m, trajava um casaco cinzento e umas calças de fato de treino largas de cor azul e a mulher, que mede 1,69m, trajava um casaco desportivo de cor azul e levava consigo uma mochila cor-de-rosa.