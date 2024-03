Madeira volta a ter saldo positivo nas contas públicas ao fim de três anos

A capacidade de financiamento da Administração Pública Regional da Madeira situou-se em 25,3 milhões de euros em 2023, traduzindo uma melhoria do saldo registado em 2022, refere hoje a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

A Região regressa, assim, a uma situação de saldo positivo nas Contas das APR da Madeira, depois de três anos de saldo negativo, condicionado pelo acréscimo de despesas para prevenção, contenção e mitigação dos efeitos provocados pela pandemia da Covid-19, e no último ano desse ciclo, também pelas consequências do conflito da Ucrânia, via aumento de preços.

Com efeito, em 2022, a necessidade líquida de financiamento havia sido de 142,1 milhões de euros, em 2021 de 213,0 milhões de euros e em 2020 de 128,5 milhões de euros, explica a DREM.

Nos termos dos Regulamentos da União Europeia, o INE envia para o Eurostat, até ao final do mês corrente, a primeira notificação de 2024 relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos (PDE) de 2023.

Conforme já avançámos, a dívida bruta da Administração Pública Regional da Madeira em 2023 situava-se nos 5.002,3 milhões de euros, tendo diminuído cerca de 32,9 milhões de euros (-0,7%) em relação ao ano de 2022.