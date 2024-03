PSD quer um Ensino Superior público de "excelência" na Madeira

O deputado do PSD, Nuno Maciel, apontou o objectivo do Governo Regional da Madeira de possibilitar um Ensino Superior público “de excelência” na Região, garantindo aos madeirenses mais autonomia, possibilidade de escolha e competitividade.

“Queremos sempre mais autonomia”, afirmou esta quarta-feira, 20 de Março, o social-democrata na 32.º Reunião Plenária da XIII Legislatura, destacando que o executivo madeirense “já paga 72% do valor das propinas aos estudantes madeirenses, com determinados critérios, estejam matriculados em instituições públicas ou privadas”, garantindo o apoio no valor de 1,5 milhão de euros ao Ensino Superior regional.

Na sequência da apresentação do projecto de decreto legislativo regional, da autoria do PCP, intitulado ‘Garante o apoio em 50% das propinas aos estudantes das instituições de Ensino Superior na Região Autónoma da Madeira’, Nuno Maciel criticou a postura do deputado único Ricardo Lume, que “vem à Assembleia fazer número” e viabilizar a esquerda.

O PSD critica a proposta do PCP e defende, antes, uma “discriminação positiva” aos alunos dos Açores e da Madeira com a comparticipação em 50% do valor das propinas por parte do Estado.