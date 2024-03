Sporting ergue Taça de Portugal de voleibol pela quinta vez ao vencer Fonte do Bastardo

O Sporting conquistou hoje pela quinta vez a Taça de Portugal de voleibol, ao vencer o Fonte do Bastardo, por 3-2, pelos parciais de 25-16, 20-25, 25-22, 20-25 e 22-20, em Viana do Castelo.

Os 'leões' recuperaram um título que lhes escapava desde 2020/21, sucedendo no historial ao Benfica, atual tetracampeão e recordista de triunfos na competição, com 20, incluindo as duas últimas.

Os açorianos do Fonte do Bastardo saíram derrotados da final da Taça pela terceira vez seguida, sem conseguirem reerguer o troféu que conquistaram em 2012/13.