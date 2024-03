PPM questiona que benefícios trará o teleférico ao Curral das Freiras

No dia em que o Curral das Freiras assinala o seu 234.º aniversário, o Partido Popular Monárquico (PPM) veio a público questionar que benefícios trará o teleférico ao Curral das Freiras. Em comunicado remetido esta tarde às redacções, os monárquicos realçam que "até agora ainda ninguém o especificou" o "tipo de investimento que esta obra vai trazer" àquela localidade.

O PPM-Madeira é da opinião que "o teleférico sobre o Curral das Freiras irá afastar o turismo que vem ver as nossas paisagens de características únicas, para além de estar a destruir as nossas florestas e vida animal", conforme "está descrito pelas várias associações de protecção ambiental".

Na mesma nota, o partido rebatem o argumento de que a dita construção possa ser uma alternativa à mobilidade da freguesia em caso de intempéries.

"Tendo em conta que em dias de vento mais forte, o maior teleférico a operar na Região, nomeadamente entre o jardim Almirante Reis e freguesia do Monte, este fica inoperacional devido ao forte vento que se faz sentir, isto a uma altitude de cerca de 30 metros e com um vão de cerca de 1km e com cabines no máximo de 10 pessoas. Agora imaginem, um vão de 3km, uma altitude de cerca de 1400m e cabines para cerca de 50 pessoas", aponta o PPM.

"As contas são muito fáceis de fazer e chegar à conclusão de que isto não passa de uma teimosia do Governo Regional, que continua as obras do 'quero posso e mando'", reforçam os monárquicos.

O PPM deixa ainda um conselho: "Se querem fixar as pessoas no Curral das Freiras, abram de novo as escolas que foram encerradas, abram um supermercado/ mercado, para escoamento dos produtos locais, abram uma bomba de gasolina". Dizem ainda que "faz falta um centro médico com uma ambulância de permanência", bem como "uma dependência de esquadra da PSP".