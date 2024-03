Simulacro em infantário do Caniço

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz realizaram um simulacro de incêndio no infantário Academia da Fantasia, no Caniço, no âmbito das comemorações do Dia Internacional de Protecção Civil.

Um exercício que contou também com a presença de elementos do Serviço Municipal de Protecção Civil, cujo planeamento de acção decorreu em articulação com a Subunidade de Educação da Câmara Municipal de Santa Cruz e contou ainda com a colaboração da Polícia de Segurança Pública, Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, e do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM.

“O desenvolvimento deste simulacro, para além de se constituir como obrigatório, permite reforçar hábitos de segurança por parte de toda a comunidade escolar, bem como detectar eventuais falhas nos Planos de Segurança Contra Incêndios existentes”, explica a autarquia.