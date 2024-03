PSP deteve dois homens que tentavam assaltar bar no Caniço

Dois homens, com idades de 24 e 40 anos, foram detidos, na madrugada de domingo, pela prática do crime de furto na forma tentada e de danos num bar, no Caniço, em Santa Cruz.

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública explica que as detenções verificaram-se "após os suspeitos com recurso a uma pedra terem partido uma porta em vidro de acesso a um centro comercial e uma vez no seu interior recorrendo ao mesmo método danificaram uma porta de um estabelecimento de bar".

"Em resultado dos ruídos provocados, o proprietário do estabelecimento accionou a PSP, enquanto outros moradores ao se aperceberem do sucedido conseguiram localizar os suspeitos que, entretanto, tinham-se ausentado do local", pode ler-se no comunicado.

Na sequência da interceptação e formalização da respectiva denúncia do proprietário do estabelecimento comercial, realizada pelos polícias da Esquadra Policial Complexa de Santa Cruz, os dois suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório, tendo sido decretadas as apresentações semanais na esquadra policial da área de residência.