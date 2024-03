Portugal continua a preparar particular com Suécia na chegada de Dany Mota

A seleção portuguesa continua hoje a preparar o particular de quinta-feira com a Suécia, de preparação para o Euro2024 de futebol, já sem Raphael Guerreiro e Trincão, dispensados devido a lesão, e com a chegada de Dany Mota.

Na segunda-feira, no arranque dos trabalhos na Cidade do Futebol, em Oeiras, Guerreiro e Trincão já tinham falhado o treino, por causa de problemas físicos, e, no final do dia, acabaram mesmo dispensados pelo selecionador Roberto Martínez, após terem sido dados como inaptos para toda janela de março, que inclui igualmente um particular com a Eslovénia.

O selecionador nacional chamou Dany Mota para os trabalhos, avançado de 25 anos do Monza, de Itália, e antigo internacional sub-21, que se junta a Francisco Conceição e Jota Silva no grupo de estreantes.

Portugal tem novo treino agendado para as 17:00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Pelas 19:00, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa, igualmente na Cidade do Futebol.

A seleção nacional recebe a Suécia, que falhou o apuramento, na quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois, em 26 de março, vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Euro2024.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das 'quinas' está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.