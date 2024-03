"Que ganhe o PSD" foi desejo manifestado por vários militantes à saída da Sede do PSD/M, onde estão instaladas as mesas de voto de quatro freguesias do Funchal - Sé, São Pedro, Imaculado Coração de Maria e Santa Luzia.

Bruno Melim foi um dos eleitores que já passou pela Sede e destacou a "forte mobilização" e a "urbanidade" que está a marcar o acto eleitoral, onde "é fundamental que os militantes digam o que é que querem para o futuro". Independentemente do resultado, confia na união do partido para "todos juntos" contribuírem para o futuro da Madeira.