Assinado protocolo para concertos no Porto Santo com alunos e docentes do Conservatório

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, a Porto Santo Line, o Vila Baleira Hotels & Resorts e o Grupo Trivalor/Sogenave celebraram, esta segunda-feira, um protocolo de cooperação tendo em vista a realização de concertos na ilha do Porto Santo, em Março deste ano e em 2025, por alunos do Conservatório e elementos do seu corpo docente.

A assinatura do protocolo, que teve lugar no Salão Nobre do Conservatório, contou com a presença do administrador & CSO do Grupo Sousa, Pedro Amaral Frazão, o director geral do Vila Baleira Hotels & Resorts, Bruno Martins, o director Coordenador do Grupo Trivalor/Sogenave, Christian Silva, e o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

Na ocasião, o presidente do Conservatório, Carlos Gonçalves, afirmou que a missão passa por "formar cidadãos para as artes e profissionais de excelência. Em consonância com o nosso Plano Estratégico, dedicamo-nos a promover o acesso às artes dentro da comunidade e a construir redes de parcerias institucionais que reforcem esse acesso".

"No âmbito do nosso Projecto Educativo de Escola, temos como objetivo proporcionar experiências performativas significativas e contribuir para a construção de uma identidade forte para o Conservatório, caracterizada pela abertura à pluralidade e interação de linguagens artísticas contemporâneas", disse.

Relata, ainda, que o Plano de Actividades destaca a " importância da descentralização cultural e da formação de públicos, através da implementação de uma Temporada Artística do Conservatório. Este plano visa levar cerca de 200 concertos e espetáculos a toda a Região Autónoma da Madeira, naturalmente contando com o apoio e colaboração de várias entidades públicas e privadas. Contamos com mais de 100 parceiros".

A inclusão da Ilha do Porto Santo na Temporada Artística do Conservatório é assim imperativa. A população do Porto Santo merece ter as mesmas oportunidades culturais que os residentes da Ilha da Madeira. No entanto, enfrentamos desafios significativos, como os custos elevados associados à deslocação de grandes grupos, como as nossas orquestras. É aqui que a colaboração e generosidade dos nossos parceiros se tornam indispensáveis. Presidente do Conservatório, Carlos Gonçalves.

"Graças ao apoio de todos os envolvidos, poderemos não apenas formar públicos, mas também promover e divulgar a música junto das crianças e jovens da região, incentivando-os a frequentar o Conservatório, neste particular no seu Núcleo do Porto Santo. Graças a estas parcerias tem sido possível aumentar significativamente o número de alunos que frequentam o Núcleo do Porto Santo. Só neste ano letivo aumentou em cerca de 50%. Além disso, os concertos que organizamos, mesmo sendo realizados por alunos, destacam-se pela sua qualidade, contribuindo igualmente para a oferta cultural disponível para os turistas que escolhem Porto Santo como destino", acrescentou.

Neste sentido, refere que o Conservatório aguarda a adesão da população do Porto Santo para o concerto marcado para o dia 17 de Março.

"O nosso Conservatório, prestes a completar oito décadas de existência, foi recentemente reconhecido pelo Sr. Presidente da República como “Membro Honorário da Ordem da Instrução Pública”. Este reconhecimento, mais do que uma honra, é fruto do nosso compromisso contínuo com a promoção das artes na Região Autónoma da Madeira", referiu o director do Conservatório.

A concluir, expressou agradecimentos ao "Grupo Sousa através da Porto Santo Line, ao Vila Baleira Hotels & Resorts, à Sogenave, e à Câmara Municipal do Porto Santo, por tornarem este projecto possível".