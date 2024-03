“Não temos medo de ir a eleições”

Miguel Albuquerque, que esta quinta-feira, 21 de Março, venceu as eleições internas do PSD-M, reconheceu que o destino da Madeira "está em aberto", dependente da decisão do Presidente da República em convocar (ou não) eleições regionais antecipadas.

O social-democrata lembra que desde 2015 tem vindo a vencer “todas as eleições” e manifesta à vontade para um futuro sufrágio regional.

Na possibilidade de a Madeira ter eleições antecipadas, Miguel Albuquerque promete tudo fazer para garantir estabilidade governativa e deixou claro que a direcção do PSD-M "está disponível para manter o diálogo, manter a inclusão de todos", tal como, disse, "sempre fez".

O PSD, afirma, vai a eleições "para ganhar".

Sobre possível acordos parlamentares ou coligações, disparou: "Estou disposto a dialogar para encontrar estabilidade governativa".