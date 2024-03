Jovens detidos com droga na Indonésia são madeirenses

Os dois jovens portugueses detidos na Indonésia por suspeitas de tráfico de droga são naturais da Madeira, avançou esta noite a RTP.

Segundo o canal público, os jovens foram interceptados com dois quilos de cocaína.

Sabe-se que um dos jovens tem poucos mais de 20 anos e terá desembarcado no domingo no Aeroporto de Jacarta. Terá viajado de Portugal, tendo pelo meio feito uma escala no Dubai.

A SIC, por seu lado, avança que um terceiro português poderá estar envolvido no mesmo processo.

A embaixada portuguesa em Jacarta está a acompanhar a situação e amanhã, quinta-feira, está agendada uma primeira visita consular à prisão onde se encontram os cidadãos portugueses.

Na Indonésia o tráfico de droga é punido com penas severas, que podem chegar à prisão perpétua e inclusivamente à pena de morte. Não há qualquer regime de excepção para estrangeiros.