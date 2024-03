Miguel Albuquerque renova confiança

Miguel Albuquerque renovou esta quinta-feira, 21 de Março, a confiança enquanto líder do PSD Madeira ao conquistar 2.243 (54.3%) dos votos nas eleições internas do partido.

O adversário, Manuel António Correia arrecadou 1.856 (44,9%) dos votos.

Na primeira reacção ao resultado, Miguel Albuquerque afiança que as eleições internas “dão exemplo de participação, responsabilidade cívica e política” com uma taxa de participação de 94% num universo de 4.388 militantes habilitados a votar.

O sufrágio decorreu “com lisura e civismo” destaca o líder do PSD Madeira.

“Os adversários do PSD não estão dentro do PSD”, atira Albuquerque, lembrando que esta eleição "foi muito importante porque mobilizou as pessoas, porque as pessoas foram livres de optar o líder que queriam para o partido".