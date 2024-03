Miguel Albuquerque leva vantagem de quase 400 votos

A esta hora, quando estão apuradas quase metade das freguesias, Miguel Albuquerque leva uma vantagem.

O actual presidente do PSD-Madeira contabiliza um total de 1.421 votos, contra 1.062 de Manuel António Correia.

Mais de 4 mil militantes sociais-democratas madeirenses foram chamados hoje às urnas para escolher o próximo presidente do partido.

A faltar estão naturalmente as maiores freguesias, nomeadamente do concelho do Funchal, mas há dados curiosos, como por exemplo na Tabua, no concelho da Ribeira, em que Albuquerque vence por apenas um voto. Ou no Caniçal em que Manuel António fica a 5 votos do actual líder.

A contagem é muito dinâmica, mas continua a apontar para uma vitória, até contada da totalidade dos votos, de Miguel Albuquerque.