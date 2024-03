Pedro Fino diz que Governo Regional cumpre com prometido

Presente na sessão solene dos 562 anos da Freguesia da Ribeira Brava, que decorreu no campo da Escola Básica do 1º ciclo com Pré-Escolar do Lombo de São João, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, vincou que o Governo Regional cumpre com prometido.

Enumerando as actuações "em várias frentes" do Governo Regional, o governante destacou tudo o que foi alcançado nas áreas de educação, social, agricultura, hídrico, mobilidade, cultura no concelho e freguesia da Ribeira Brava.

Todo este trabalho que sucintamente enunciei, foi efectuado com a maior seriedade e empenho. Colocámos sempre os interesses da população em primeiro lugar. Executámos todos os investimentos constantes nos Programas de Governo, cumprindo, portanto, o que foi sufragado pelos madeirenses e porto-santenses. Pedro Fino, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas

Não obstante, Pedro Fino também aproveitou a ocasião para elogiar os presidentes da Câmara e da Junta de Freguesia da Ribeira Brava pelo "excelente trabalho" e pela forma "como têm sabido trabalhar em parceria com o Governo Regional".

"Reitero a disponibilidade do Governo, e minha, em particular, para o trabalho contínuo, visando o desenvolvimento desta linda freguesia, de modo a dar as melhores condições de vida aos nossos concidadãos", sublinhou.