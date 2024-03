Madeira recebe Campeonato de Portugal de Vela - Optimist

A Madeira prepara-se para receber o Campeonato de Portugal de Vela, na categoria Optimist. Antes, a Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM) e o Grupo Sousa vão assinar um protocolo de colaboração, para permitir o transporte de material entre Portugal continental, os Açores e a Madeira. A prova decorre entre os dias 6 e 9 de Junho.

A cerimónia de assinatura deste protocolo está agendada para as 11h20 desta sexta-feira, no Centro Náutico de São Lázaro.

"Enquadrado no programa do Grupo Sousa “SOMOS SOLIDÁRIOS”, em alinhamento com os ODS 3 e 17 da Agenda 2030 da ONU, o Grupo Sousa vai apoiar o transporte de equipamentos náuticos para a participação de atletas oriundos de Portugal continental e da Região Autónoma dos Açores na prova", explica nota à imprensa.

Sérgio Jesus, Presidente da Associação Regional de Vela da Madeira, e Pedro Amaral Frazão, Administrador & CSO do Grupo Sousa vão marcar presença na cerimónia.