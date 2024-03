Ultra Skyrunning Madeira reforça imagem a pensar nos parceiros

A etapa madeirense do Circuito Mundial de Sky Running (Merrell Skyrunner World Series), o Ultra Skyrunning Madeira apresenta-se com uma nova imagem e numa altura em que comemora uma década de existência.

O evento internacional que leva a cidade de Santana aos quatro cantos do Mundo, disputa-se este ano a 14 e 15 de Junho e quer chegar cada vez mais perto a todos os seus parceiros.

“Esta nova imagem tem como principal objectivo ter uma maior proximidade com os parceiros, sejam eles empresas, atletas, acompanhantes e aqueles que de uma forma ou estão envolvidos no evento”, adiantou Vítor Sousa director da prova durante a cerimónia de apresentação que teve lugar no salão nobre da Câmara Municipal de Santana. Vítor Sousa, director da prova do USM apresentação da nova imagem que teve lugar na Câmara Municipal de Santana.

“Uma maior adaptação da marca aos meios digitais, uma convergência dos valores da marca com a comunidade e a simplicidade na comunicação são outros aspectos importantes que tiveram em conta na criação da nova imagens, de uma evento que conta igualmente com o Associação da Madeira de Triatlo na sua organização.

A natureza, a paixão, a energia, o desafio, a emoção e a conexão foram elementos que também viriam a ser reforçados nesta criação e que querem ser um veículo determinante na promoção do evento e da cidade de Santana.

Dinarte Fernandes, presidente da autarquia, que é o principal patrocinador do evento, deste a primeira hora fez questão de elogiar todo o trabalho feito por esta organização admitindo que o USM está no caminho certo. “Estamos no caminho certo, com pessoas determinadas e que querem que este evento continue a crescer na sua excelência”, começou por afirmar o presidente da Câmara.

“O DIÁRIO é uma marca de referência e o facto de estar associado ao USM é muito significativo e importante para o município. É uma garantia de que vamos chegar ao público alvo e de promoção não só do evento como do próprio concelho de Santana.” Dinarte Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Santana acerca da parceria feita com o DIÁRIO.

Já Ricardo Miguel Oliveira, Director Geral Editorial da EDN adiantou que esta parceria, que já existia no passado, tem por objectivo a mediatização do USM nas diversas componentes, de modo a levar a todos as nossas audiências as vertentes das provas que mobiliza centenas de atletas e que envolvem milhares de acompanhantes, logo, de relevante interesse público.”

“É um acordo para três anos em que vamos disponibilizar conteúdos noticiosos em ‘primeira mão’ e diversas abordagens editoriais relacionadas com o evento em todos os nossos meios. Ricardo Miguel Oliveira, Director Geral Editorial da EDN

"Para além da dimensão editorial, a parceria envolve toda a EDN, nomeadamente as vertentes comerciais e de marketing”, concluiu Ricardo Miguel Oliveira

Refira-se que o evento conta com cinco provas distintas, o Santana Vertical Kilometer (4,8 quilómetros), o Madeira Sky Race (45 km), o Santana Sky Race (22 km), o Furão Sky Race (12 km) e ainda o HPM Kids Sky Race, esta última prova destinada aos escalões mais novos e com distâncias distintas para crianças dos 6 aos 7, dos 8 aos 9, dos 10 aos 11 e dos 12 aos 13 anos.