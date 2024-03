Estabelecimento Prisional do Funchal ganha Desfibrilhador Automático Externo

O Município de Santa Cruz celebrou, hoje, um protocolo com o Estabelecimento Prisional do Funchal, que visa a instalação de um Desfibrilhador Automático Externo (DAE) na fachada daquele edifício, como parte da contínua expansão do programa de Desfibrilhadores Automáticos Externos no concelho.

Na cerimónia, que decorreu no Salão Nobre dos Paços dos Concelho, o Estabelecimento Prisional do Funchal foi representado por Paulo Rio, e o Município de Santa Cruz, pelo presidente da Câmara Filipe Sousa,

Essa iniciativa segue os passos da primeira e segunda fases de implementação do programa de DAE no concelho, as quais foram iniciadas há dois anos. Durante a primeira fase, sete equipamentos foram instalados em instalações desportivas, igrejas e espaços públicos, enquanto na segunda fase, nove equipamentos móveis foram introduzidos em táxis do concelho, viaturas da GNR e do Serviço Municipal de Protecção Civil, representando um investimento total de 34 mil euros.

A instalação do DAE na fachada do Estabelecimento Prisional do Funchal é "parte integrante dos esforços para aumentar a segurança e o bem-estar da comunidade, reforçando o compromisso de Santa Cruz em se tornar um Município Cardio Seguro. Este protocolo é um exemplo de cooperação entre entidades públicas, demonstrando o compromisso mútuo com a proteção e o cuidado com a vida humana”, destaca o executivo em nota de imprensa.