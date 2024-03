Alunos da 'Gonçalves Zarco' em workshop com realizador Luís Miguel Jardim

Os alunos de duas turmas de 9.º ano escolaridade da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, nos Barreiros, participaram, esta terça-feira, num workshop sobre o 'Processo criativo de um filme', dinamizado pelo realizador Luís Miguel Jardim.

Conhecido pelas longas-metragens 'Águas' (2015), 'Feiticeiro da Calheta' (2017) e 'Cartas de fora' (2019), Luís Miguel Jardim partilhou com estes jovens da 'Gonçalves Zarco' as etapas essenciais na elaboração de um filme, tendo sido recriada uma cena do filme 'Cartas de fora'.

Esta actividade foi organizada pela directora de turma de uma das turmas envolvidas, professora Helena Silva, que contou com a colaboração das docentes Marisol Silva e Lídia Góis.