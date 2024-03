Cinco palestras na agenda 'Março Azul' para sensibilizar contra o Cancro Colorretal

Este é o mês para a sensibilização da população para a prevenção e o diagnóstico precoce do cancro colorretal, com uma campanha conhecida como 'Março Azul'. O Serviço Regional de Saúde vai promover cinco palestras relacionadas com este tema e recorda que o rastreio está disponível nos Centros de Saúde.

Este rastreio é destinado a pessoas assintomáticas (homens e mulheres) com idade entre os 50 e os 74 anos. É realizado de 2 em 2 anos, com pesquisa de sangue oculto nas fezes.

"A realização deste rastreio envolve os serviços de cirurgia geral, patologia clínica, gastrenterologia, a medicina geral e familiar, incluindo os profissionais de enfermagem. A este propósito, sublinha-se que na RAM, contrariamente ao que acontece a nível nacional, a entrega dos kits para o rastreio é efetuada no Centro de Saúde pelas equipas de enfermagem, as quais têm tido um papel fundamental na informação e sensibilização da população para a importância do rastreio. A nível nacional, os kits são enviados por correio", indica uma nota à imprensa.

Quanto às palestras, sob o tema 'Hoje, já pensou no seu intestino?', com Maria Olim (médica cirurgiã, dedicada à área da cirurgia colorretal) e Joana Carvão (médica gastrenterologista), a primeira terá lugar no Espaço Multiusos do Porto Moniz, pelas 15 horas de hoje. A outra será pelas 18 horas, no Centro Social do Estreito da Calheta.

Ao todo serão realizadas cinco palestras dedicadas a esta temática. Iniciaram no dia 7 de Março, no Porto Santo, e irão finalizar no próximo dia 22 de Março, pelas 15 horas, em Machico, com a participação das médicas Maria Olim, Joana Carvão e do médico cirurgião Jorge Fernandes, coordenador do setor colorretal do SESARAM, EPERAM.