PS acusa Câmara do Funchal de incompetência e retrocesso na gestão do trânsito

O grupo do PS na Assembleia Municipal do Funchal acusa a Câmara Municipal de incompetência na gestão do trânsito e até fala em retrocesso. Em causa está a mais recente indicação, deixada pelo vice-presidente da autarquia, Bruno Pereira, de que a gestão dos semáforos será entregue a uma empresa externa.

No entender de Andreia Caetano, esta decisão representa um retrocesso nesta matéria e revela a incompetência deste executivo na gestão de uma área tão sensível para a cidade, como é a da mobilidade. A responsável pelo Grupo Municipal do PS lembra que, "quando a autarquia era liderada pelo PS, recorria aos seus técnicos, pessoas competentes e habilitadas para este efeito, as quais, pelos vistos, a actual vereação não sabe valorizar e motivar".

A socialista refere que a gestão dos semáforos deve estar sob a responsabilidade da edilidade, até por uma questão de segurança, e lembra que isso ainda faz mais sentido se atendermos ao facto de a Câmara ter apostado na criação do Centro Integrado de Gestão Municipal Autónomo.

“Uma cidade como o Funchal é uma cidade que carece de políticas certas, de pessoas competentes, de coragem e ambição”, sustenta ainda Andreia Caetano, lamentando que a autarquia nunca tenha feito “tão pouco como agora”.