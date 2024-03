Câmara Municipal do Funchal diz que "não se deixa intimidar pelo populismo do JPP"

O executivo municipal do Funchal já reagiu às acusações, proferidas pelo JPP, de que Câmara do Funchal (CMF) "esconde despesas das viagens luxuosas".

"Ao contrário do que afirma o JPP e o seu líder parlamentar, mais uma vez falsamente, na sua habitual deriva populista e demagógica, a Câmara Municipal do Funchal não esconde, nem tem qualquer motivo para esconder seja o que for, muito menos viagens de trabalho e respectivos custos, que só para quem pretende manipular a opinião pública pode considerar de 'luxuosas', como se este tipo de viagens não estivessem obrigadas a um apertado conjunto de regras, decorrente da lei em vigor, seja nesta ou em qualquer outra autarquia", refere a autarquia em nota de imprensa, salientando que esse mesmo assunto "já foi mais do que publicamente explicado pela Câmara Municipal do Funchal".

Ainda assim, o Gabinete de Apoio à Presidência da CMF esclarece que "os 'papelinhos' que o JPP pede, referem-se a viagens desde 2018 (!), abrangendo dois executivos – inclusivamente o da coligação de que fizeram parte - e mais de um milhar de papéis, que terão de obedecer às regras do Regime Geral de Proteção de Dados".

Refere ainda que "no seu devido tempo", o partido irá receber a documentação solicitada.

A Câmara do Funchal reitera que "não tem nada para esconder" e indica que, "desde Outubro de 2021 até hoje, a presidência e vereação da CMF apenas gastou 45 mil, 62 euros e 4 cêntimos em viagens".

"Um valor muito, mas muitíssimo abaixo do que acusa o JPP, que apesar das explicações públicas e reposição da verdade, insiste na mentira", sublinha a mesma nota.

Por outro lado, evidencia que, "desde há vários anos, inclusivamente nas vereações lideradas com o PS-M, a CMF efectua um contrato de prestação de serviços com empresas de viagens, cujas adjudicações resultam de concursos públicos, em contratos que são válidos por dois anos e que preveem um valor máximo de gastos". "Estes contratos de viagens são para toda a autarquia, não apenas para a presidência da CMF e vereação", complementa.

O executivo recorda ainda que, "em Outubro de 2021, quando esta vereação tomou posse, existia um contrato em vigor válido entre Janeiro de 2020 e Dezembro de 2021, no valor de 375 mil euros, dos quais foram gastos, pelo presente executivo, 3 mil, 677 euros e 76 cêntimos".

Nos dois anos seguintes, aponta, "foram lançados novos concursos, sendo que desses concursos, o que foi gasto pela presidência e vereação foram 41 mil, 384 euros e 28 cêntimos, valor muito longe, mas mesmo longíssimo do que insinua grosseiramente o JPP".

"Já se percebeu que o JPP não quer saber a verdade, mas antes alimentar uma narrativa de suspeita, justificada por fins políticos, onde apenas pretende insinuar, acusar, julgar e condenar na praça pública", remata o comunicado da CMF.