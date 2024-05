Governo tenta mexer com a venda de imóveis

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia, sexta-feira, 10 de Maio de 2024, na imprensa nacional.

No semanário Expresso:

- "Impasse na reforma deixa SNS 'em sérias dificuldades'"

- "Portugal em risco de perder acesso a Schengen"

- "Montenegro controla comunicação de todo o Governo"

- "Costa garantiu aumento de capital das Águas de Portugal"

- "Ataques racistas no Porto foram planeados por dois irmãos"

- "As origens de Gyökeres, o melhor jogador da Liga"

- "Família Pedro Pinto, os novos senhores do Norte"

- "Em três anos, há mais 450 mil carros a circular no país"

- "Cabrita Reis por ele próprio"

- "As mulheres mais poderosas da economia mundial"

- "CGD admite ter perdido Euro120 milhões no Brasil"

- "Acordo São Tomé-Rússia preocupa"

- "PSP e GNR ameaçam [abandonar negociações se o Governo não apresentar na próxima semana uma nova proposta de suplemento de missão]"

- "Professor suspeito [de abuso sexual de crianças] fica preso"

- "Palestina reconhecida"

No semanário Nascer do Sol:

- "Montenegro e Ventura não se entendem"

- "Santana foi convidado para a Santa Casa mas preferiu ficar na Figueira"

- "Ministra demitiu diretor da PSP por ter ligações a mais aos sindicatos"

- "Medina usou Águas de Portugal para 'mascarar' dívida mas escondeu acordo ao novo Governo"

- "Tânger Corrêa [cabeça de lista do Chega às europeias]: 'Se eu estivesse no ativo, teria vergonha deste PR'"

- "Rui Moreira. O texto que o Público recusou"

- "Marrocos. Paulo Portas entra para a Academia Real"

- "Euronews. Agustin Nuñez-Vicandi explica escolha de Lisboa para Fórum do KAICIID [organização International Dialogue Centre]"

- "Patrícia Muller: 'A ficção é uma espécie de religião: aproxima-nos dos outros'".

- "Hóstias consagradas à venda na internet"

No Correio da Manhã:

- "Professor pedófilo cala vítimas com prendas. Docente de 50 anos suspeito de dois mil crimes"

- "No jogo do Benfica com o Arouca. Rafa diz adeus à Luz"

- "Sporting. Rúben Amorim puxa por Diogo Pinto"

- "Presidente da Águas de Portugal demite-se"

- "Subvenção para políticos. Costa garante pensão vitalícia"

- "'Ouvi Betty dizer: 'não me batas mais'. Ex-funcionário testemunha cenas de violência de José Castelo Branco"

- "FC Porto. Villas-Boas mede pulso à equipa"

- "Escândalos na saúde. 26 meses à espera para saber que tinha cancro"

- "Passa para 600 Euro. Governo aumento CSI em 50 euros"

No Público:

- "Revogação do 'acelerador' de carreiras penaliza 50 mil professores"

- "Portugal em Cannes. Um país pequeno que leva seis realizadores ao maior festival de cinema do mundo"

- "Ucrânia. Adesão subiria 'orçamento da UE em 18,9 mil milhões'. Cálculos sobre quanto ganharia a UE se país já fosse Estado-membro são do ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes"

- "CSI com novos valores. Mudança vai permitir alargar apoio a mais 22.500 idosos"

- "Eleições europeias. AD defende transição energética que não empobreça"

- "Liga Europa. Bayer Leverkusen e Atalanta em final inédita"

- "CD duplo. Vamos ouvir José Afonso no Coliseu de Lisboa como se estivéssemos lá"

- "Menos atrasos e emissões. Mudanças no espaço aéreo vão acabar com aviões a fazer círculos sobre Lisboa"

No Jornal de Notícias:

- "Hospitais sem medicamento usado para tratar cancro"

- "Portas de Barracão sempre abertas aos peregrinos"

- "Rede liderada por ex-polícia retirava droga aos navios com recurso a mergulhadores"

- "Violência. Betty acusa José Castelo Branco de ser 'um abutre'"

- "Viana. Mulher morre em ritual de bruxaria no rio Neiva"

- "Europeias. Bugalho focado na imigração, Temido na habitação"

- "WRC. Neuville de prego a fundo na Figueira"

- "Património. O renovado Mosteiro de Leça do Balio com assinatura de Siza Vieira"

- "Senhor de Matosinhos. Tradição dos bonecos de fogo no arranque"

No Diário de Notícias:

- "Exonerações. Sócrates foi campeão das substituições aceleradas de titulares de altos cargos"

- "Rússia. Em dia de comemorações Putin insiste na cartada nuclear"

- "Pobreza. Barracas continuam a existir em Lisboa: 'Vieram ver a nossa desgraça?'"

- "Segurança Social. Governo espera abranger 24 mil novos beneficiários do complemento solidário para idosos"

- "Livre. Habitação e funcionamento interno marcam o congresso"

- "Europeias. PR apela ao voto para manter relação que 'tem sido ouro sobre azul'"

- "'Podcast' DN 'Soberania': 16 episódios e 45 personalidades da Justiça, Segurança e Defesa em livro"

No Negócios:

- "Novo Governo suspende lei que trava venda de imóveis"

- "Executivo espanhol ameaça bloquear megafusão entre BBVA e Sabadell"

- "Companhias aéreas com reservas recorde para o verão"

- "Candidatos à TAP com contas no vermelho"

- "Corticeira Amorim reestrutura negócio dos pavimentos"

- "Entrevista a Irene Flunser Pimentel [historiadora]: 'Houve várias agendas no 25 de Abril'"

- "Construção. Ações da Mota-Engil têm mais potencial, mas Sacyr é a preferida"

No O Jornal Económico:

- "Acordo com Novobanco pode render 163 milhões ao Estado e ao Fundo de Resolução"

- "Costa prometeu injetar capital para resolver confronto entre Medina e CEO da AdP"

- "EDP Renováveis corta investimento em 40% para compensar preço da eletricidade e juros mais altos"

- "Lucros das empresas do PSI cresceram 6% e bateram recorde, mas dividendos não acompanharam"

- "Gonçalo Rodrigues, presidente do STI [Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos]: 'Admitimos ir para a rua. Se começarmos greves são para durar'"

- "Governo reforça controlo de subsídio de viagens para a Madeira"

- "Hugo Santos Ferreira [presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários]: 'Se AD não tem dinheiro para habitação, tem para quê?'"

- "Et cetera. 'A cooperação é que vai definir o nosso futuro como espécie'. Nichola Raihani [psicóloga]"

No A Bola:

- "Radiografia ao fracasso do Benfica. As razões e os números do título perdido"

- "FC Porto. Villas-Boas passa confiança no dia 1. Conversa com Sérgio Conceição sobre o futuro fica para depois do final da Taça"

- "Sporting. Eduardo Quaresma fechado até 2029"

- "Andebol. Portugal com pé e meio no Mundial"

- "Liga Europa. Leverkussen marca ao 90+7', está na final e bate recorde de invencibilidade do Benfica"

- "Liga Conferência. Armada lusa do Olympiakos discute troféu"

- "Atletismo. 'Federação não pode viver só com o dinheiro do estado', Domingos Castro, candidato à presidência"

No Record:

- "Sporting. Extremo a caminho. Edwards deve sair e leões vão ao mercado"

- "Gyokeres na lista do PSG"

- "Águia procura guarda-redes. Alternativa a Trubin"

- "FC Porto. Jamor adia futuro. Villas-Boas e Sérgio dão prioridade ao plano desportivo"

- "Taremi despede-se do dragão"

- "Liga Europa. Bayern Leverkussen-Roma (2-2). Alemães batem recorde do Benfica"

- "Liga Conferência. Armada lusa disputa troféu"

- "Andebol. Portugal-Bósnia (29-19). Mundial à vista"

- "Arábia Saudita. Ronaldo quase nos 900 golos"

E no O Jogo:

- "FC Porto. AVB puxou pela ambição. Presidente visitou o plantel no Olival e pôs o acento tónico na reta final da temporada. Garantir o terceiro lugar e conquistar a Taça são prioridades"

- "Sporting. Eficácia de topo europeu. Leões comandam nas dez principais ligas continentais"

- "Gyokeres apontado ao Paris-Saint-Germain"

- "Benfica. Rafa vai mesmo embora. Águias admitem perder 5 MEuro com venda de Jurásek"

- "Liga Europa. Leverkusen segue invicto"

- "Liga Conferência. Armada lusa ataca a final"

- "Rali de Portugal. Neuville foi super especial na Figueira"