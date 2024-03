Santa Cruz já colocou chip em 1.161 animais de companhia desde 2019

As várias Campanhas de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica que têm vindo a ser realizadas pela Câmara Municipal de Santa Cruz, desde 2019, levaram a que 1.161 animais de companhia recebessem chip identificativo. Esta é uma iniciativa que se insere no Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses (PNLVERAZ).

De acordo com a autarquia, tem havido uma grande adesão por parte da população, bem como um feedback positivo. "Sabemos que esta grande adesão contribui para que haja uma redução significativa nos animais errantes, pois desta forma, sempre que é encontrado um animal a deambular na via pública é verificada a presença de microchip e devolvido ao seu respetivo tutor. Este procedimento tem também como consequência direta a redução do número de animais recolhidos ao CROA, por falha em identificar o seu tutor", explica a autarquia.

Os munícipes de Santa Cruz têm acesso a estas campanhas de forma gratuita, bastando inscrever-se na sua respetiva Junta de Freguesia. São realizadas uma campanha por Junta de Freguesia por semestre, o que dá a totalidade de duas campanhas anuais por Junta do Concelho de Santa Cruz.

O Município disponibiliza também o verso da fatura da água com a informação sobre as datas e local de realização destas Campanhas. Uma iniciativa que teve o investimento do Município em acumulado de 2021 a 2023 de 22.328,54 euros.

No ano de 2024, o arranque destas Campanhas foi feito dia 19 de Março na casa da Cultura de Santa Cruz entre as 18h e as 20: horas. Uma iniciativa inserida na Semana do Ambiente, na qual foram atendidos 36 animais durante as duas horas de realização da campanha.