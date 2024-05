Nacional garante presença na Taça da Liga

Ao assegurar a subida directa à I Liga, o Nacional garantiu igualmente a participação na próxima edição da Taça da Liga. Além do Nacional, vão marcar presença Sporting, Benfica, FC Porto, Sp. Braga, Vitória Guimarães e Moreirense, os seis primeiros lugares da I Liga da presente época, e o Santa Clara

Para a temporada 2024-25, recorde-se, a Taça da Liga apresentará um novo formato

A competição será disputada por oito equipas, num sistema de quartos de final, marcados para o dia 30 de Outubro. Dessa fase sairão as quatro equipas que avançarão para a Final Four, agendada para a semana de 4 a 11 de Janeiro de 2025, com Leiria.