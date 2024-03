Santa Cruz forma profissionais da educação em segurança contra incêndios

No mês da Protecção Civil, Santa Cruz destaca “o compromisso do município com a segurança e preparação para emergências na comunidade”.

Isto depois de a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e do Serviço Municipal de Protecção Civil, em articulação com a sub-unidade de Educação da Câmara Municipal de Santa Cruz, ter anunciado o sucesso de uma iniciativa pioneira de capacitação em segurança contra incêndios nos estabelecimentos de ensino do concelho, reconhecendo “a importância da segurança de alunos, professores e todo o pessoal não docente, garantindo que todos estejam preparados para agir de forma eficaz em situações de emergência”.

Segundo explica autarquia, além de sessões teóricas e práticas, foram realizados aproximadamente 8 simulacros de incêndio com evacuação total dos estabelecimentos e activação dos planos de segurança, envolvendo igualmente meios da Companhia de Bombeiros deste Município.

Exercícios esses que “não apenas proporcionaram treinamento prático, mas também ofereceram valioso conhecimento sobre o uso seguro e eficiente de extintores de incêndio”.

Este sábado ficou marcado pelo encerramento deste ciclo de capacitação com a entrega de certificados de manuseamento de meios de 1.ª intervenção (extintores) a cerca de 120 profissionais dos estabelecimentos de ensino, incluindo docentes e não docentes.

“Juntos, fortalecemos a nossa capacidade de resposta a situações de emergência e promovemos um ambiente seguro e resiliente para todos”, reforçou Filipe Sousa.