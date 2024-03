Madeira com crescimento económico de 30% desde 2019

O crescimento económico nos últimos cinco anos na Região situa-se nos 30%. Dado revelado hoje pelo Secretaria Regional de Economia, Mar e Pescas, Rui Barreto, por ocasião da apresentação de um novo investimento privado a ser instalado no Parque Empresarial de Machico.

Acompanhado do empresário que vai investir na instalação de unidade “inovadora” ligada ao sector automóvel e dos presidentes da Câmara Municipal e da Madeira Parque, com quem o investidor celebrou protocolo “que adiciona um pacote de atractividade fiscal”, Rui Barreto associou mais este investimento como “corolário da performance económica que este governo tem tido”. Considera mesmo “a melhor performance económica dos últimos 20 anos”, impulsionada pelo “crescimento económico notável” que tem vindo a ocorrer nos últimos anos, com o secretário da Economia a avançar com crescimento de “30% desde 2019 até 2023”.

Barreto justifica o ‘boom’ económico “com redução da carga fiscal, com estabilidade, com bom ambiente para fazer negócios” condições que favorecem o investimento, a criação de riqueza e a redução do desemprego que diz ser agora “praticamente residual”.

Tudo porque o Governo Regional ainda de coligação PSD/CDS tem garantido “condições para que os empresários possam sentir a confiança, a vontade de investirem”, combinação que também resulta em postos de trabalho. E por apontar a empregabilidade como factor também relevante para o bom ambiente económico, Barreto destaca a remuneração do trabalho e a realização pessoal como “maior factor de coesão que a Região pode ter”. Diz mesmo “não conheço melhor programa social do que o emprego e também não conheço regiões que sejam coesas se não houver uma alta taxa de empregabilidade e um ambiente de confiança”, reforçou.

Argumentos para valorizar o que o também seu governo tem procurado no sentido e cujo resultado tem sido “a economia a crescer muito” como prova a “excelente performance económica nos últimos anos”.

Enquanto exercer funções governativas reitera o compromisso de manter-se empenhado em “continuar nesta senda de desenvolvimento sustentável e de progresso”, concretizou.