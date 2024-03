Santa Cruz investiu 4.500 euros em equipamento de protecção individual para Divisão de Ambiente

A Câmara Municipal de Santa Cruz concretizou um investimento de 4.500 euros para adquirir equipamento de proteção individual para uso diário nas diversas tarefas realizadas pela sub-unidade de Jardins da Divisão de Ambiente do município. A entrega do material foi feita pelo presidente e pela vice-presidente da autarquia, no passado dia 19 de Março, no âmbito da II Semana do Ambiente de Santa Cruz.

A autarquia indica que foram entregues capacetes de proteção, luvas anti-corte, calças anti-corte, óculos de proteção para o serviço de poda e desbaste de árvores e arbustos. Foram também entregues viseiras, caneleiras e óculos de proteção e luvas para o serviço de manutenção de espaços verdes com utilização de roçadoras, uma motosserra, dois sopradores e duas roçadoras e consumíveis.

"O investimento do Município de Santa Cruz na área dos espaços verdes e ajardinados tem vido a ser reforçado progressivamente, com a colocação de sistema de rega autónomo em diversas locais do concelho, com prevalência nas áreas mais densamente povoadas, como são as freguesias do Caniço e de Santa Cruz", indica nota enviada à imprensa.

A Câmara liderada por Filipe Sousa apostou ainda na formação dos funcionários, com quatro trabalhadores desta sub-unidade a participarem numa acção de sensibilização com o tema 'Fitossanidade Florestal em Espaços Verdes não Florestais', promovida pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza. Teve por objectivo abordar temas como a biologia da árvore, pragas e doenças, intervenções de corte e abordagens terapêuticas.

No dia 20 de Março, em antecipação das comemorações do Dia Mundial da Árvore, teve lugar uma demonstração de corte de árvores em altura, com recurso a escalada com cordas, "realizada por técnicos habilitados para o efeito e com vasta experiência neste tipo de poda", que decorreu nos jardins do Tribunal de Santa Cruz, com a realização de poda de segurança de uma Sumaúma, tendo sido removidos ramos secos. Foi ainda realizada uma demonstração de tratamento preventivo de palmeiras contra a praga do escaravelho da palmeira com recursos a técnicas de endoterapia.