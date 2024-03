Derrocada encerra percurso pedestre entre o Ribeiro Frio e a Portela

O percurso pedestres classificado da Levada do Furado (PR 10) foi encerrado esta quarta-feira, devido à ocorrência de uma derrocada.

Este é um dos percursos mais procurados por quem nos visita, permitindo ligar o Ribeiro Frio à Portela, seguindo o trilho que ladeia a Levada do Furado (ou Levada da Serra do Faial), numa extensão de 11 quilómetros.

Esta não é a primeira vez que um deslizamento de terras leva ao encerramento deste trilho.

Na informação disponibilizada pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) não é referida a secção onde a derrocada terá acontecido.

Além do PR 10 - Levada do Furado, de acordo com a página da Internet do IFCN, estão, também, encerrados ou condicionados 11 dos 33 percursos classificados da Região. Encerrados estão o PR 3 - Vereda do Burro; o PR 4 - Levada do Barreiro; o PR 7 - Levada do Moinho; o PR 15 - Vereda da Ribeira da Janela; o PR 16 - Levada da Fajã do Rodrigues; o PR 19 - Caminho Real do Paul do Mar; o PR 20 - Vereda do Jardim do Mar; e o PR 23 - Levada da Azenha. Apenas condicionados em alguma das suas secções estão o PR 1 - Vereda do Areeiro (interdito pela vereda Este, via Pico das Torres); PR 12 - Caminho Real da Encumeada; PR 3 - Levada do Pico Castelo, no Porto Santo, que apenas está transitável no troço compreendido entre a Camacha e a Capela da Graça.