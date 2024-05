Clube de Entusiastas de Navios promove exposição sobre a Cunard

O Clube de Entusiastas de Navios (CEN) assinalou a escala inaugural do ‘Queen Anne’ na Madeira com uma exposição dedicada à Cunard.

A mostra que teve lugar na Gare Marítima da Madeira apresentou um espólio de fotografias, postais e modelos à escala de navios da companhia, todos com passagens pelo Funchal.

Marcaram presença na iniciativa, além da direcção do CEN, muitos associados e responsáveis pela Blatas, Lda (Blandy Shipping), agente de navegação da Cunard na Madeira desde 1905, bem como a vogal do conselho de administração dos Portos da Madeira (APRAM, SA), Isabel Figueiroa, e, ainda, a comandante do ‘Queen Anne’, Inger Klein Thorhauge.

Inger Klein Thorhauge, que é a primeira mulher a comandar um navio da icónica companhia britânica, mostrou-se entusiasmada e surpreendida pelo detalhe dos modelos dos navios, e pela riqueza da colecção.

No final, um Madeira de Honra fechou a cerimónia, depois da comandante ter assinado o Livro de Honra da APRAM e deixado uma mensagem no álbum do CEN.

O ‘Queen Anne’ é o mais recente navio da Cunard, e está a realizar o seu cruzeiro inaugural. Chegou ao Funchal na manhã desta terça-feira, proveniente de Southampton, com cerca 2.600 passageiros e 1.000 tripulantes a bordo. O navio vai pernoitar na Madeira, tendo a partida rumo a Lanzarote programada para esta quarta-feira, pelas 17 horas.