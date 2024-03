CMF já investiu 1 milhão e 700 mil euros desde 2022 em projectos em defesa das árvores e da floresta

A Câmara Municipal do Funchal celebra a árvore e as florestas com uma semana de actividades, que decorrem desde, ontem, 18, até o próximo sábado, 23 de Março.

Há um conjunto de actividades para o público infantojuvenil, com atividades ludo-pedagógicas a serem desenvolvidas em ambiente de laboratório e através de jogos e dinâmicas interativas no espaço dedicado à sensibilização e educação ambiental, a partir do novo e modernizado Centro de Recepção e Interpretação do Parque Ecológico do Funchal.

Estas actividades e jogos também estão programadas para o exterior do Centro de Recepção e Interpretação, privilegiando um contacto directo com a natureza, permitindo aos participantes conhecer e descobrir mais para poderem no futuro proteger e cuidar deste lugar que constitui um verdadeiro espaço natural e holístico e é o pulmão da cidade do Funchal.

[É importante] assinalar esta data, não com um dia, mas sim com uma semana, permitindo a todos os participantes conhecer e descobrir este espaço e através de jogos e atividades potenciar um futuro com mais agentes protetores da nossa fauna e flora e continuar a conservação da natureza. Numa altura em que tanto se fala e é cada vez mais premente agir nas medidas de adaptação das alterações climáticas, esta é uma semana verdadeiramente importante para estas crianças e jovens tomarem ainda mais consciência do seu papel num mundo e numa cidade cada vez mais resiliente e reforçar a sustentabilidade do Funchal. Nádia Coelho

Citada pela CMF, a vereadora com o pelouro do ambiente refere ainda que “este executivo tem vindo a apostar nestas matérias e particularmente, no Parque Ecológico do Funchal, onde o grande investimento incidiu sobre o controle de espécies de carácter invasor, e a sua reflorestação com espécies nativas e folhosas sobretudo nas zonas ardidas para proteção dos solos e do coberto vegetal que preservam a biodiversidade e o património verde da Cidade do Funchal".

Desde 2022 que o Município do Funchal tem vindo a apostar em vários projetos, num valor que ascende os 1,7 milhões de euros, que incluem a limpeza de invasoras numa área total de 370ha e com um número de plantação superior a 100.000 plantas. Nádia Coelho

Haverá ainda, para finalizar esta semana de actividades, uma caminhada para todas as idades, sábado, 23 de Março, onde "as vistas sobre o património verde natural do Funchal têm um papel fundamental e o respirar de ar puro permite aos participantes deliciar-se sobre a natureza praticando exercício ao mesmo tempo", refere a CMF.