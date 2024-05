Governo vai pedir à IP conclusão dos estudos sobre alta velocidade Lisboa-Madrid e 3.ª ponte no Tejo

O Governo decidiu hoje mandatar a Infraestruturas de Portugal para concluir os estudos para a construção da Terceira Travessia do Tejo (TTT) e da ligação ferroviária de alta velocidade Lisboa-Madrid, anunciou hoje o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O anúncio foi feito em conferência de imprensa, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, onde foi aprovada a construção de um novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete, que se vai chamar Luís de Camões.