7.ª edição das MADEIRADiG CiTY Sessions esta sexta-feira

A 7ª edição das MADEIRADiG CiTY Sessions acontece já esta sexta-feira, na Galeria Tratuário, localizada na Rua da Carreira, no Funchal. Xuri apresenta-se ao vivo, pelas 21h30.

Xuri tem formação em design gráfico e aborda a música como se trabalhasse com cores, elaborando as suas paisagens sonoras com uma paleta de cores única e evocativa. "A utilização de imagens sonoras nebulosas e alucinatórias, através do domínio do ambiente experimental e de paisagens sonoras orgânicas, leva o ouvinte numa viagem marcada por batidas pulsantes e um som clássico porém contemporâneo", refere nota à imprensa.

Antes, pelas 15 horas, Pedro Jafuno protagoniza um workshop de fotografia de concertos e espectáculo.

As MADEIRADiG CiTY SESSIONS são promovidas pela APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica em parceria com o Colectivo Casa Amarela, e conta com o apoio da DG Artes.