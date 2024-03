Conheça a lista dos vencedores da 96.ª edição dos Óscares da Academia de Hollywood

Melhor Filme

"Oppenheimer", Emma Thomas, Charles Roven e Christopher Nolan (produtores)

Melhor Realização

"Oppenheimer", de Christopher Nolan

Melhor Atriz

Emma Stone ("Pobres criaturas")

Melhor Ator

Cillian Murphy ("Oppenheimer")

Melhor Atriz Secundária

Da'Vine Joy Randolph ("Os excluídos")

Melhor Ator Secundário

Robert Downey Jr. ("Oppenheimer")

Melhor Filme Internacional

"A zona de interesse", de Jonathan Glazer (Reino Unido)

Melhor Curta-Metragem

"A incrível história de Henry Sugar", de Wes Anderson

Melhor Longa-Metragem de Animação

"O rapaz e a garça", de Hayao Miyazaki

Melhor Curta-Metragem de Animação

"War is over", de Dave Mullins e Sean Lennon

Melhor Documentário

"20 days in Mariupol", de Mstyslav Chernov

Melhor Curta-Metragem Documental

"The last repair shop", de Kris Bowers e Ben Proudfoot

Melhor Argumento Original

"Anatomia de uma queda", de Justine Triet e Arthur Harari

Melhor Argumento Adaptado

"American fiction", de Cord Jefferson e Percival Everett

Melhor Banda Sonora Original

"Oppenheimer", de Ludwig Göransson

Melhor Canção Original

"What was I made for?", de Billie Eilish e Finneas O'Connell, para "Barbie"

Melhor Design de Produção

"Pobres criaturas", James Price, Shona Heath e Zsuzsa Mihalek

Melhor Montagem

"Oppenheimer", Jennifer Lame

Melhor Fotografia

"Oppenheimer", Hoyte Van Hoytema

Melhores Efeitos Visuais

"Godzilla minus one", Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi e Tatsuji Nojima

Melhor Som

"A zona de interesse", Tarn Willers e Johnnie Burn

Melhor Caracterização

"Pobres criaturas", Nadia Stacey, Mark Coulier e Josh Weston

Melhor Guarda-Roupa

"Pobres criaturas", Holly Waddington