MadeiraDig City Sessions traz Xuri à Madeira

Xuri, nome artístico de Susanne Cleworth, vai apresentar-se na 7.ª edição da extensão urbana do festival internacional dedicado à música electrónica e experimental, MadeiraDig.

Nesta edição das City Sessions, que acontecerá a 22 de Março, o concerto de Xuri está marcado para as 21h30, na Galeria Tratuário, que abrirá portas esta sexta-feira, 15 de Março, na Rua da Carreira, n.º119.

Xuri é uma musicista electrónica dedicada a explorar paisagens sonoras orgânicas, capturando a essência da natureza e das suas peculiaridades, ao mesmo tempo em que enfatiza as imperfeições da realidade em detrimento das perfeições artificiais da computação. Esta exploração de paisagens sonoras estende-se, sobretudo, a partir do seu álbum'Bedlam Of Salt', lançado pela Janushoved, e ainda no seu próximo EP intitulado ‘Serenity Trails’ queserá lançado no próprio dia das City Sessions, a 22 de Março. Odisco convida a uma viagem onde os sons da natureza e da tecnologia se unem em harmonia, ou seja, onde a instrumentação electrónica ressoa com os sons únicos da natureza, oferecendo uma experiência musical cativante e multidimensional.

Antes do concerto, pelas 15 horas acontecerá um workshop de fotografia, direccionado para a componente teórica das técnicas de fotografias de concertos e espetáculos, com o fotógrafo madeirense Pedro Jafuno, que trabalha atualmente como freelancer em Lisboa para diversos artistas, salas de espetáculos e instituições.

Ambas as actividades são de entrada livre.

As MadeiraDig City Sessions resultam de uma parceria entre a Agência de Promoção da Cultura Atlântica (APCA) e a editora e promotora Colectivo Casa Amarela, contando com o apoio da DG Artes - Direcção Geral das Artes, no âmbito do apoio sustentado a projectos de programação na área do cruzamento disciplinar no domínio dos Novos Media, bem como da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura.

Em nota enviada pela organização é explicado que a organização destas sessões "assenta numa lógica contínua de captação, formação e desenvolvimento de novos públicos para a fruição das Artes Digitais, nomeadamente na música electrónica e eletroacústica experimental, assumindo-se como suplementourbano do Festival Internacional que adere, em dezembro de cada ano, os amantes da músicaexperimental em massa na costa oeste da Região, no intuito de estabelecer uma ponte com o Funchal, cidade que lhe deu origem e fortalecer os laços com o público local".