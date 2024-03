'The Master Sessions' do Marginal apresenta Jesterr

No próximo sábado, dia 16 de Março, o Marginal, através das suas 'The Master Sessions' apresenta Jesterr.

Jesterr é o alter ego de Ricardo Diogo, natural da Madeira, dj que rapidamente se destacou no panorama da música electrónica em Portugal.

O madeirense mudou-se cedo para Lisboa, onde cativou a capital com os seus cenários ecléticos e produções focadas nas pistas de dança.

Mas engane-se quem pensa que Jesterr é apenas um Dj. "Ele é uma força que ultrapassa limites, oferecendo uma experiência sonora única, com paixão e percorrendo as sonoridades groovy do techno, criando atmosferas inesperadas e de constante apelo à dança", sublinha o espaço de dança, que apela que os clientes se apresentem "com calçado apropriado", pois a expectativa é para uma noite intensa de dança.