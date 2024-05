O habitual pára-arranca na zona da Cancela está, neste momento, a ser o grande foco de congestionamento na Via Rápida, apenas e só por causa do tráfego intenso no sentido Machico - Funchal.

Há também focos de congestionamento na rotunda do Hospital e estradas adjacentes, mas também na Estrada do Aeroporto, mais precisamente na zona da Cancela, o que poderá estar também a influenciar o trânsito mais complicado na Via Rápida.