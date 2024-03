Engenheiros madeirenses distinguidos amanhã

A Ordem dos Engenheiros da Região Madeira celebra este sábado, 16 de Março, o Dia Regional do Engenheiro. Trata-se da segunda vez que a data é assinalada na Região, desta feita a cerimónia acontece no Centro Cultural John dos passos, na Ponta de Sol, a partir das 15h30.

Na ocasião, serão distinguidos os profissionais madeirenses, em especial o engenheiro Jorge Jardim Fernandes, ex-governante madeirense, "pela sua carreira privada e pública, desempenhada com elevada competência e responsabilidade, durante muitos anos, numa importante e decisiva fase do desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira".

Os membros que perfazem 25 anos de inscrição na Região Madeira da Ordem dos Engenheiros serão também condecorados com a atribuição do PIN de prata. Serão igualmente reconhecidos todos os profissionais que receberam a outorga de Membro Sénior.

Trata-se da segunda edição da celebração, iniciada em 2023 pelo actual Conselho Directivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, concebida para comemorar a contínua presença da Ordem dos Engenheiros na Região Autónoma da Madeira desde 21 de Março de 1986.

O Dia Regional do Engenheiro de 2024 terá início com a intervenção do presidente do Conselho Directivo da Região Madeira da OE, Miguel Branco, contando com a presença do Bastonário da Ordem dos Engenheiros e da presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

A efeméride pretende reconhecer anualmente os engenheiros que desenvolvem ou desenvolveram a sua carreira profissional na Região Autónoma da Madeira.