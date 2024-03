Alunos do Conservatório vencem etapa regional do Concurso Euroscola'2024

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, anuncia em nota de imprensa que "foi o vencedor da etapa regional do Concurso Euroscola 2024", pelo trabalho conjunto que culminou na apresentação de dois alunos e, assim, irão representar a Madeira em Maio.

"Com um projeto inspirador sob o tema 'Promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos povos', a instituição destacou-se a nível regional e agora prepara-se para representar a Madeira na Assembleia da República, em Lisboa", realça a nota.

"Os alunos Emília Vieira e Diogo Silva, sob a orientação dos professores Alexandrina Alves, Diogo Correia Pinto e Norberto Gomes, foram os responsáveis pelo desenvolvimento do projeto vencedor", conta. Assim, "a próxima etapa inclui a apresentação do projeto na Assembleia da República, nos dias 27 e 28 de Maio, onde competirão com escolas de todo o país, finalistas das etapas regionais dos seus distritos".

Recorda ainda que "o Conservatório tem já um histórico notável no Concurso Euroscola, participando desde 2017 e representando a região pela quinta vez", sendo que "os alunos da instituição também já tiveram a honra de representar Portugal em Estrasburgo, em 2018 e 2019. Com este triunfo, o Conservatório reafirma o seu compromisso com a educação de qualidade e a promoção dos valores europeus", garante.

O dito concurso "desafia alunos do Ensino Secundário inscritos no programa Parlamento dos Jovens" e "é uma iniciativa conjunta do Instituto Português de Juventude e Desporto e do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. Conta ainda com o apoio da Assembleia da República e da Direção Regional de Juventude da Madeira".

Foi "criado em 1995, tem o objetivo de promover e incentivar o trabalho democrático dos alunos do Ensino Básico e Secundário, simulando o processo das Eleições Legislativas de Portugal", recorda ainda.