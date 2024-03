Alunos da Finlândia e da Estónia participam em programa de mobilidade no Conservatório

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira recebeu, no passado dia 6 de Março, sete formandos finlandeses, no âmbito do programa de mobilidade Erasmus+. Os alunos chegaram acompanhados pelo director do Conservatório de Lahti, que estará na Madeira a realizar actividades de job shadowing até ao próximo dia 10 de Março, e por uma docente do Conservatório de Joensuu, que chegará a 19 e ficará até ao final da mobilidade com o grupo.

A estes juntam-se mais três alunas e 2 docentes do Conservatório Tallinna Muusika - ja Balletikool, da Estónia, que chegam nos dias 18 e 19 de Março. Todos regressam aos seus países de origem no dia 25 de Março.

"Vieram com o objectivo de potenciar o seu desenvolvimento pessoal e profissional, reforçar a identidade europeia e conhecer uma cultura diferente da sua, ao abrigo do Programa Erasmus+, em mobilidade para o Conservatório, que se tem tornado uma referência, enquanto entidade de acolhimento internacional para os participantes advindos de outros Conservatórios e escolas artísticas europeias", explica uma nota enviada à imprensa.

Das actividades previstas para este período em que estarão na Madeira, constam aulas individuais de instrumento e aulas colectivas, como combos, ensaios com orquestras, aulas de português e aulas de teoria musical, bem como actividades culturais pela Região.

A sua experiência europeia de grupo culminará com concertos abertos ao público, onde os alunos serão divididos em dois grupos instrumentais, um de jazz e clássico – composto pelos alunos finlandeses (canto e guitarra) e os 3 alunos estonianos (trompa, canto e piano) – e outro clássico – composto por 4 alunos da Finlândia (trompa, violoncelo, viola e clarinete). Os formandos instrumentistas do clássico integrarão a Orquestra Académica do Conservatório e participarão no ‘Ciclo de Concertos Comentados’, nos dias 22 e 24 de Março, no Centro Cultural de Investigação do Funchal e na Igreja Paroquial das Preces, Ribeira Grande, respetivamente. Os de jazz e clássico integrarão o Recital de Alunos, no dia 23 de março, às 15h00, no Salão Nobre do Conservatório. Todos os eventos terão entrada livre.