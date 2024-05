SESARAM confirma que recebeu três utentes do hospital de Ponta Delgada

O Serviço Regional de Saúde da RAM confirma que recebeu, no Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM), três utentes, na sequência do incêndio que atingiu, a 4 de Maio, a Unidade Hospitalar do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, nos Açores.

"O HNM está a prestar cuidados a duas grávidas e um utente dos cuidados intensivos, que chegaram à Região esta tarde num avião da Força Aérea", indica nota à imprensa.

"A Madeira está disponível e preparada para acolher e prestar cuidados aos utentes provenientes dos Açores. A colaboração entre as regiões contempla sinergias desde há muitos anos e sempre em prol dos utentes de ambos os Serviços Regionais de Saúde", acrescenta.

Hoje, pelas 21h00, decorrerá uma conferência de imprensa na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para a realização de um ponto de situação actualizado sobre esta matéria.