Conhecidos hoje resultados do projecto sobre vítimas de exploração sexual

Os resultados do projeto "melhorar os sistemas de prevenção, assistência, proteção e (re)integração para vítimas de exploração sexual", com o objetivo de conhecer melhor a dimensão deste problema, vão ser hoje apresentadas no Ministério da Administração Interna.

Este projeto, que envolveu várias entidades nacionais, é promovido pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e pelo Observatório do Tráfico de Seres Humanos e foi lançado em Março de 2022.

Passados dois anos, vão ser apresentados os resultados e as propostas de uma iniciativa que visa melhorar as estratégias de prevenção e identificação e delinear programas direcionados e personalizados de assistência, proteção e integração para vítimas de exploração sexual.

Segundo o Observatório de Tráfico de Seres humanos, o projeto teve como objetivos centrais "avaliar os sistemas de vitimização especialmente agravados no contexto da pandemia da covid-19, assim como das novas formas de violência contra mulheres e raparigas nas plataformas digitais", aumentar o conhecimento sobre a natureza da exploração sexual e caracterização sociodemográfica das vítimas e dos agressores.

A avaliação da eficácia e eficiência dos mecanismos nacionais de prevenção, sinalização, identificação, assistência e proteção de vítimas de tráfico de seres humanos era outro objetivo da iniciativa.

O seminário de encerramento do projeto contará com a presença das ministras da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, e da Administração Interna, Margarida Blasco.