Autarca do JPP falhou eleição e reassumiu presidência da Câmara de Santa Cruz

O presidente do município madeirense de Santa Cruz, o único governado pelo JPP, Filipe Sousa, falhou domingo a eleição para a Assembleia da República e reassumiu hoje as suas funções na autarquia.

O Juntos Pelo Povo (JPP), de acordo com os dados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, subiu a sua votação, passando de 8.722 votos (7,03%), em 2022, para 14.344 votos (9,58%) no domingo, mas falhou mais uma vez o objetivo de eleger um deputado para ser "uma voz diferente e genuína" na República.

Nas declarações após a divulgação dos resultados eleitorais, Filipe Sousa disse "estar triste" com o resultado e considerou que o partido "morreu na praia".

Também informou que regressaria hoje à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, depois de ter suspendido o mandato para concorrer às eleições legislativas.

No círculo da Madeira, a coligação PSD/CDS-PP elegeu três deputados, o PS dois e o Chega um. Nas últimas eleições legislativas, em 2022, foram eleitos pela região três deputados do PSD e três do PS.

O PSD/Madeira, que sempre concorreu sozinho neste tipo de ato eleitoral ao longo da sua história, decidiu repetir a coligação com o CDS-PP (Madeira Primeiro) das legislativas de 2022 e obteve domingo, segundo os dados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, um total de 52.992 votos (35,38%)

A coligação PSD/CDS elegeu como deputados Pedro Coelho, Paula Margarido e Paulo Neves.

O PS venceu apenas no município de Machico, obteve 29.723 votos (19,84%) e viu a sua representação reduzida a dois deputados, nomeadamente, o líder regional, Paulo Cafôfo, e Miguel Iglésias.

O Chega tornou-se a terceira força mais votada na região autónoma, uma posição que era ocupada pelo JPP, tendo reunido 26.296 votos (17,56%) e estreia-se pela Madeira pois conseguiu eleger um deputado, Francisco Gomes, um ex-parlamentar do PSD.

O JPP somou 14.344 votos (9,59%), a Iniciativa Liberal (IL) obteve 5.827 votos (3,89%), seguindo-se o BE, com 4.404 votos(2,94%), o PAN, com 3.127 votos (2.09%), e o PCP, com 2.429 votos (1,62%).

O JPP surgiu como movimento de cidadãos na freguesia de Gaula, no concelho de Santa Cruz, ganhando depois maior expressão regional ao vencer três vezes consecutivas a câmara municipal com maioria absoluta, a última das quais em 26 de setembro de 2021.

Em 2015, passou a partido e elegeu cinco deputados à Assembleia Legislativa da Madeira, onde atualmente conta com cinco, do total de 47 que compõem o parlamento regional.