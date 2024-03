Quatro alunos da Francisco Franco entre os 10 melhores de Biologia de 11.º ano do país

Cinco alunos da Escola Secundária de Francisco Franco destacaram-se recentemente nas Olimpíadas Portuguesas de Biologia e nas Olimpíadas da Língua Portuguesa, informa a escola.

"João Pedro Tomás Freitas, Mafalda Sarmento Nunes, Eva Xavier Baptista e Duarte Costa Nunes, estudantes do 11.º ano do curso de ciências e tecnologias, apuraram-se para a terceira eliminatória das Olimpíadas Portuguesas de Biologia que vai decorrer entre 19 e 21 de abril, em Oeiras", acrescenta uma nota de imprensa.

Acrescenta ainda "estes alunos ficaram entre os 10 primeiros classificados da Categoria Sénior 11.º ano. A cerimónia de entrega dos prémios decorre no próximo dia 04 de maio, pelas 15 horas no Auditório Mariano Gago – Pavilhão do Conhecimento (Lisboa)".

"Já nas Olimpíadas da Língua Portuguesa, Teresa Gonçalves de Lima, aluna de 10.º ano do curso ciências e tecnologias, foi a única aluna madeirense do Ensino Secundário a apurar-se para a segunda fase do concurso, cuja eliminatória decorreu ontem nas instalações do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira", realça.

"As Olimpíadas Portuguesas de Biologia, competição científica na área da Biologia, são dinamizadas na Secundária de Francisco Franco pela professora Lucília Serralha. Teresa Bettencourt Pereira é a responsável pelas Olimpíadas da Língua Portuguesa, que visam não só promover o bom uso do nosso idioma, como também contribuir para o desenvolvimento de uma atitude crítica de toda a comunidade educativa face ao uso do Português padrão", conclui.