Aluno da Francisco Franco conquista 3.º lugar no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos

Martim Andrade, aluno do 11. ° ano da Escola Secundária Francisco Franco, também foi premiado no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, que juntou 1.800 alunos de 322 escolas de todos o país, no passado dia 14 de Março, em Aveiro. O aluno conquistou o 3.º lugar do pódio nacional no jogo NEX.

"Este jogo, que é a nova sensação dos jogos matemáticos do secundário, foi disputado pela primeira numa competição nacional, o que reforça o brilhantismo e a resiliência deste aluno madeirense que, não obstante as adversidades impostas pela novidade do jogo, esteve à altura dos melhores do país", refere uma nota da escola a dar conta da premiação.

"Martim Andrade esteve acompanhado no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos pelo professor Carlos Malho, um dos dinamizadores dos jogos matemáticos na Secundária de Francisco Franco", acrescenta, sendo que a competição nacional é promovida "todos os anos, desde 2004, pela Associação Ludus, Associação de Professores de Matemática, Sociedade Portuguesa de Matemática e Agência Ciência Viva", refere. "Pelo segundo ano consecutivo, a organização local é assegurada pela Universidade de Aveiro, através do Centro Ciência Viva de Aveiro, do Departamento de Matemática da UA e do Projeto Matemática Ensino (PmatE)", acrescenta e conclui.