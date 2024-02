Os cinco ´magníficos`. Do sonho à realidade

Diogo Coelho (defesa-central), Nuno Campos (defesa- direito), Jota (médio), Edgar Abreu (médio) e João Camacho (avançado).Um quinteto que fez junto a formação do Nacional, deu o salto para o plantel principal, jogou na I Liga pela equipa alvinegra e almejou uma carreira ao mais alto nível.

Contudo, do sonho à realidade foi uma grande distância. Hoje com 29 e 30 anos, estes cinco jogadores que crescerem no Nacional dificilmente vão atingir o que os seus vastos atributos técnicos em tempos anteviam.

Pelas mais diversas razões, a verdade é que ao longo do tempo as expectativas goraram-se em relação ao percurso que todos esperavam que iriam trilhar no futebol. Deste quinteto, apenas João Camacho compete actualmente na I Liga. É titular indiscutível no Moreirense e um dos jogadores mais influentes para o treinador Rui Borges, antigo técnico do Nacional. Edgar Abreu é quem compete num escalão mais baixo, mais propriamente no Campeonato de Portugal ao serviço do Lusitânia de Lourosa.

Por onde andam os cinco ´magníficos`

Diogo Coelho- 30 anos - Sanliuraspor (II Liga na Turquia)

Nuno Campos – 30 anos – (Torreense) – II Liga

João Camacho – 29 anos – (Moreirense) – I Liga

Edgar Abreu – 29 anos - (Lusitânia de Lourosa)- Campeonato de Portugal

Jota- 30 anos- (Nacional) – II Liga