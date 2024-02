Balcão Único do Prédio abre cinco balcões na Madeira a 22 de Fevereiro

A 22 de Fevereiro, o Balcão Único do Prédio (BUPi) irá estar na Madeira para a implementação de cinco balcões BUPi e do Sistema de Informação Cadastral Simplificado, nos municípios da Calheta, Ponta do Sol, Porto de Moniz, Ribeira Brava e São Vicente.

Já presente em 145 municípios do continente, estes são os primeiros balcões do BUPi a abrir nas regiões autónomas.

Mas em que consiste o BUPi?

Criado no contexto pós incêndios de 2017, o BUPi permite colmatar a ausência de cadastro predial em dezenas de municípios do território nacional, criando a base para a identificação e registo de terrenos rústicos e mistos e facilitando assim a gestão do território.

Deste modo, os proprietários dos cinco municípios abrangidos na Região Autónoma da Madeira poderão, em breve, identificar, gratuitamente e sem qualquer aumento de impostos, as suas propriedades no balcão de atendimento das câmaras municipais, com o apoio de um técnico habilitado, ou na plataforma on-line, em bupi.gov.pt.

O acordo de colaboração entre a Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado - eBUPi, o Instituto dos Registos e do Notariado, a Direcção Regional do Ordenamento do Território, a Direcção Regional de Administração da Justiça, e os municípios da Calheta, Ponta do Sol, Porto de Moniz, Ribeira Brava e São Vicente, para implementação do Balcão Único do Prédio e do Sistema de Informação Cadastral Simplificado foi celebrado em Novembro de 2023 e, conforme previsto na altura, será agora disponibilizado nestes concelhos.

Com esta adesão, na Madeira, o Sistema de Informação Cadastral Simplificado passa a abranger mais 22 freguesias, num total de cerca de 300 mil matrizes e mais de 42 mil habitantes.