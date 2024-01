Madeira tem cinco 'Escolas Electrão'

Cinco estabelecimentos de ensino da Madeira aderiram este ano lectivo à 13.ª edição do projecto 'Escola Electrão', -promovido pelo Electrão – Associação de Gestão de Resíduos -, para recolha junto da comunidade escolar de pilhas, lâmpadas e equipamentos eléctricos para reciclagem.

As 'Escolas Electrão' da Madeira são: Escola Básica da Lourencinha; Escola Básica do Estreito de Câmara de Lobos; Escola Básica Integrada da Quinta Grande, Câmara de Lobos; Escola Básica Integrada da Ribeira Brava; Escola Profissional Cristóvão Colombo - Funchal.

As escolas participantes recebem pontos em função das quantidades recolhidas, que são convertidos em prémios. Por cada 10 quilos de pilhas, 10 quilos de lâmpadas ou 100 quilos de equipamentos eléctricos usados cada escola recebe um ponto e por cada 10 pontos acumulados recebe um cheque-prenda no valor de 75 euros.

A 13.ª edição da 'Escola Electrão' arrancou em Setembro e decorrerá até final de Junho, acompanhando o ano lectivo.

Ao longo de 12 edições a campanha do Electrão, que sensibiliza para a necessidade de entregar embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados para reciclagem, já permitiu a recolha de mais de seis mil toneladas de equipamentos nas escolas aderentes e, paralelamente, permitiu sensibilizar milhares de alunos de uma vasta comunidade escolar para a importância de separar para reciclar.

PRÉMIOS 'REPÓRTER ELECTRÃO'

A campanha 'Escola Electrão' desafia também os alunos e professores das escolas participantes a criar reportagens vídeo sobre a reciclagem, no âmbito do concurso trimestral 'Repórter Electrão'.

No primeiro período foram submetidos 27 trabalhos de 13 escolas alusivos à temática da reciclagem de embalagens 'Separar/ não separar' que premiaram alunos e professores de vários níveis de ensino.

Ao nível do 1.º ciclo foi premiado um grupo de três alunos e um professor da Escola Básica da Lourencinha, na Madeira. Cada aluno e professor com trabalhos vencedores recebe um cheque-prenda no valor de 50 euros.

O Electrão – Associação de Gestão de Resíduos é a entidade responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados. Gere uma rede de recolha de equipamentos elétricos e pilhas usadas com mais de 11000 locais de recolha dispersos por todo o território nacional e é também responsável pela reciclagem de embalagens em todo o país. A sua principal missão é assegurar a reciclagem dos resíduos recolhidos, contribuindo para a minimização do impacto ambiental e para um reaproveitamento dos materiais que os constituem promovendo a economia circular. Desenvolve diversas campanhas de comunicação e sensibilização com o objetivo de promover uma maior consciencialização ambiental e uma mudança de comportamentos, de que se destacam o Quartel Electrão, a Escola Electrão, o TransforMAR e o Movimento Faz Pelo Planeta By Electrão.