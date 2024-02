Rodrigues recebe novos dirigentes da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, esta manhã, em audiência, os novos dirigentes da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros. A audiência contou com a presença da enfermeira Teresa Espírito Santo, Presidente da Ordem, e a enfermeira Isabel Silva, Presidente da mesa da Assembleia Geral.

“O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, tem sido um parceiro essencial com as ordens profissionais na escuta dos problemas da sociedade. Viemos apresentar um retrato da nossa experiência enquanto dirigentes das Ordens dos Enfermeiros na secção da Madeira para as necessidades atuais da nossa população.” Teresa Espírito Santo, Presidente da Ordem dos Enfermeiros

Com vários anos ao serviço da enfermagem, Teresa Espírito Santo diz-se preparada para defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação e defesa dos interesses da profissão.

Argumentando com os seus vários anos de experiência ao serviço da enfermagem e da saúde dos madeirenses, Teresa Espírito Santo e a sua equipa pretendem "dar visibilidade e defender a valorização da enfermagem, num mandato de proximidade".

As suas linhas de ação passam por participar na definição de políticas de saúde regionais e na regulamentação inerente à saúde e à enfermagem, designadamente no acesso dos cidadãos aos cuidados. Teresa Espírito Santo foi eleita presidente do Conselho Diretivo Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, tornando-se, assim, a primeira mulher a presidir a este órgão.

A Presidente da mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Enfermeiros, Isabel Silva enalteceu ainda a sensibilidade com que foi escutada pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.